Tour de France 2022 : Jasper Philipsen s’offre le sprint des Champs-Elysées, Jonas Vingegaard grand vainqueur

Déjà vainqueur au sprint lors de la 15e étape du Tour de France 2022, Jasper Philipsen a récidivé ce dimanche en remportant l’ultime étape de la Grande Boucle menant aux Champs-Elysées. De son côté, Jonas Vingegaard a inscrit son nom au palmarès en empochant la 109e édition de la plus belle course cycliste du monde.

Annoncé comme favori avant l’étape, Jasper Philipsen a confirmé ce statut dimanche. Le sprinteur belge de 24 ans a parfaitement négocié le sprint massif attendu en dominant le Néerlandais Dylan Groenewegen et le Norvégien Alexander Kristoff.

@JasperPhilipsen wins on the Champs-Élysées! @JasperPhilipsen s’impose sur les Champs-Élysées ! #TDF2022 pic.twitter.com/TmGYqsyYcX

Après avoir remporté deux victoires d’étapes sur le Tour d’Espagne l’an dernier, ainsi que la 15e étape du Tour de France 2022, Jasper Philipsen a signé ce dimanche son quatrième succès sur un grand Tour.

Il a finalement échoué à la seconde place dans la course au maillot vert récompensant le meilleur sprinteur de la Grande Boucle, loin derrière le surprenant coureur belge Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Après avoir terminé deuxième derrière Tadej Pogacar l’an dernier sur la Grande Boucle, le Danois de 25 ans a pris sa revanche sur le slovène cette année afin de remporter le premier monument de sa carrière.

After 3 weeks of highs and lows, Jonas Vingegaard wins the #TDF2022!





Après 3 semaines de lutte et de souffrance, Jonas Vingegaard remporte le #TDF2022 ! pic.twitter.com/VkXpc861iJ

— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022