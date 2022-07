JO-2024 : une triathlète japonaise décède à l'entraînement en France

Tsudoi Miyazaki, une triathlète japonaise qui préparait les Jeux olympiques 2024 en France, a été mortellement percutée par un véhicule, mecredi 27 juillet, dans le Loiret alors qu’elle s’entraînait à vélo.

Tokyo est en deuil. Une triathlète japonaise qui préparait les Jeux olympiques 2024 à Paris est décédée après une chute à l'entraînement, mercredi à Saint-Cyr-en-Val (Loiret), a annoncé jeudi la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren. Si le parquet n'a pas souhaité confirmer l'identité de la triathlète, selon World Triathlon, la Fédération internationale de triathlon basée à Lausanne, l'athlète décédée est Tsudoi Miyazaki, qui s'entraînait en France après une épreuve de Coupe du monde en Espagne.

World Triathlon and @Triathlon_Japan want to offer our deepest condolences to family, friends, coaches and teammates of Ms Tsudoi Miyazaki. The thoughts of all the Triathlon family are with all in this terribly sad time.https://t.co/nl9LsbxZCU

— World Triathlon (@worldtriathlon) July 28, 2022