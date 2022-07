PSG : Deniz Aytekin, l’arbitre de la «remontada» prend sa retraite internationale

Deniz Aytekin, l’arbitre qui avait dirigé la «remontada» du FC Barcelone contre le PSG en 2017, a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre international, a-t-on appris ce jeudi.

Les supporters parisiens sont certains de ne plus le croiser. Deniz Aytekin, qui souhaite passer plus de temps auprès de ses proches, a pris sa retraite internationale. Il n’officiera que dans certains matchs allemands.

Agé de 44 ans, l’Allemand est connu pour avoir dirigé la célèbre «remontada » du Barça face au PSG, il y a cinq ans en Ligue des champions (6-1), le 8 mars 2017.

«La raison principale, c’est que je veux passer plus de temps avec ma famille et mes amis, a indiqué l’arbitre allemand d’origine turque. Les voyages internationaux prennent trop de temps et sont physiquement exigeants. Le niveau de mes collègues allemands a également pesé dans ma décision. Nous avons de jeunes arbitres qui peuvent franchir une nouvelle étape sur la scène internationale et nous avons également de très bons arbitres expérimentés qui méritent de diriger des matchs internationaux.»

Il va désormais officier en Allemagne. «Si je reste en bonne santé, j’ai encore quelques années au plus haut niveau en Allemagne. C’est une grande motivation. Je veux me concentrer sur la Bundesliga et les compétitions nationales, en faisant en sorte que mes prochaines années soient aussi réussies que possible», a-t-il indiqué.

Aytekin avait été élu meilleur arbitre par la fédération allemande cette année. Il était arbitre international depuis 12 ans.

Mais s’il a officié en Ligue des champions et Ligue Europa, l’arbitre n’a jamais été sélectionné pour une Coupe du monde ou un Championnat d’Europe.