Angleterre : les footballeuses alertent les candidats au poste de Premier ministre

L’équipe féminine de football d’Angleterre, championne d’Europe, a alerté mercredi les deux candidats au poste de Premier ministre pour aider les jeunes filles à pratiquer le football.

Dans une lettre adressée mercredi à Liz Truss et Rishi Sunak, candidats à Downing Street, les footballeuses de l'équipe d'Angleterre, championnes d'Europe, ont demandé que toutes les petites filles anglaises puissent jouer au football à l'école.

Signée par les 23 membres de l'équipe, après la victoire (2-1 a.p) dimanche contre l'Allemagne, la lettre souligne que le «rêve de 23 femmes est devenu réalité» en remportant ce titre historique.

"We see this as only the beginning."





An open letter from our #Lionesses...

