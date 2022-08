Football : le «hors-jeu semi-automatique» utilisé en Supercoupe d’Europe et en Ligue des champions

L'UEFA va tester le «hors-jeu semi-automatique» lors de la Supercoupe d'Europe le 10 août et lors de la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions, a-t-elle annoncé mercredi.

Après la Fifa, l’UEFA. Comme pour la Coupe du monde de football, l’instance européenne du football a indiqué mercredi qu’elle allait mettre en place le «hors-jeu semi-automatique» lors de la Supercoupe d'Europe, opposant le Real Madrid à l'Eintracht Francfort, le 10 août et lors de la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions.

Cet outil destiné à accélérer et fiabiliser les décisions arbitrales permet d'établir à tout moment la position des joueurs et du ballon, facilitant la détection des hors-jeu sans toutefois remplacer l'appréciation des arbitres.

«Ce système innovant permettra aux équipes VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant ainsi le déroulement du jeu et la cohérence des décisions, a déclaré Roberto Rosetti, le patron des arbitres à l'UEFA. Le système est prêt à être utilisé dans les matches officiels et mis en œuvre sur chaque site de la Ligue des champions.»

«Le nouveau système fonctionnera grâce à des caméras spécialisées capables de suivre 29 points corporels différents par joueur», a précisé l'instance européenne dans un communiqué, ajoutant que 188 tests avaient été effectués depuis 2020.