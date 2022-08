Football : la Confédération africaine exige une enquête à l’encontre du président du club de Naples

Quelques jours après les propos polémiques d’Aurelio De Laurentiis, président du club de football de Naples, la Confédération africaine a exigé de l’UEFA, ce lundi, l’ouverture d’une enquête disciplinaire.

Après avoir annoncé son refus de recruter des internationaux africains à cause de leur indisponibilté due à la CAN (Coupe d’Afrique des nations), le président de Naples Aurelio De Laurentiis a été lourdement critiqué. De son côté, la Confédération africaine de football a demandé ce lundi à l’UEFA l’ouverture d’une enquête disciplinaire.

Il y a quelques jours le patron du Napoli avait créé la polémique avec ses propos tenus au Wall Street Italia. Dans la foulée, joueurs et dirigeants africains s’étaient montrés particulièrement indignés.

C’est au tour de la CAF de sortir de son silence et de réclamer une enquête tout en rappelant que «la CAN est la compétition phare du continent africain et l’une des principales compétitions mondiales de football.»

«Devons-nous supposer que le président du Napoli va inclure des conditions restrictives similaires pour les joueurs d’Amérique du Sud et d’Asie (...) leur interdisant de participer à leurs compétitions continentales qui sont importantes pour le développement et la croissance du football dans le monde ?», a interrogé la Confédération africaine.