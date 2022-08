Italie : le président de Naples ne veut plus recruter de footballeurs africains

Aurelio De Laurentiis, le président du club italien de football de Naples, a indiqué mardi qu’il ne ciblera plus d’internationaux africains à l’avenir. La faute à la Coupe d’Afrique des nations.

Le propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré ce mardi qu'il ne signerait plus de joueurs africains, à moins que ces derniers acceptent de ne pas participer à la Coupe d'Afrique des nations.

«Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison», a confié le patron du Napoli dans une interview accordée au Wall Street Italia.

Un problème récurrent

Le Napoli, qui a vu Kalidou Koulibaly (Sénégal) transféré à Chelsea, compte dans son effectif plusieurs joueurs d’origine africaine comme Victor Osimhen (Nigéria), André-Franck Zambo Anguissa (Cameroun) ou Adam Ounas (Algérie).

«Ou bien ils renoncent à leur droit de participer à la Coupe d'Afrique des nations ou alors ils ne seront jamais disponibles entre la CAN et les compétitions d'Amérique du Sud», a indiqué De Laurentiis.

La Coupe d’Afrique des nations 2019 s’était déroulée en été. Ce qui avait réjoui les clubs européens qui doivent généralement laisser partir leurs joueurs en plein hiver (janvier-février).

La CAN devait faire son retour en été mais lors de cette période de l'année, l'Afrique doit faire face à la chaleur ou aux problèmes de pluie. Le débat devrait donc continuer à exister.