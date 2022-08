Gants de boxe et gants de MMA : quelles sont les principales différences ?

La boxe et le MMA sont deux disciplines qui se rapprochent mais qui restent tout de même bien différentes. C’est d’ailleurs le cas de leurs gants. Voici les principales différences.

Gants de boxe

Comme tout le monde le sait, à la boxe on n’utilise que les poings pour toucher son adversaire. Ce qu’il faut savoir, c’est que les gants du boxeur sont plus grands que ceux des combattants MMA. Les boxeurs doivent se battre plus longtemps et les gants sont considérés comme une mesure de protection.

Le poids des gants de boxe est différent pour chaque catégorie de poids. En effet, les gants sont mesurés en Once ou Oz (cela va de 6 à 16 Oz pour les 6 catégories de poids universelles). A noter qu'1 once = 28,34 grammes. Pour les poids légers moins de 45 kg, l'équipement pèse ainsi 6 Oz (environ 170 grammes) et chez les poids lourds plus de 90 kg, 16 Oz (450 grammes). Concernant le niveau, ils sont répartis selon le statut (débutant, confirmé et compétiteur).

Gants de MMA

En MMA, les gants sont beaucoup plus petits. Ils sont généralement choisis en fonction du poids du combattant. A la différence de la boxe, la taille n’est pas en Oz mais tout simplement S, M, L ou XL.

Ce qui varie également du Noble art, c’est le fait que les gants de MMA laissent la possibilité d’utiliser ses doigts pour des prises au sol et pour attraper son adversaire.

