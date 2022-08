Boxe : pourquoi un ring est-il carré et pas rond ?

Un ring de boxe est carré alors que la traduction de son nom veut dire «cercle» ou «anneau». Une explication simple et historique.

C’est une question toute simple que l'on ne se pose pourtant pas forcément. Savez-vous pourquoi un ring de boxe est carré et pas rond, comme son nom l’indique ?

Pour l’expliquer, il faut retourner à la Grèce antique, à l’époque des tous premiers Jeux olympiques, lorsque les ancêtres des boxeurs pratiquaient le pugilat. A Olympie, les combattants étaient placés dans un cercle dessiné sur le sable. Les deux adversaires, qui s’affrontaient avec des cestes (courroies de cuir), n’avaient pas le droit de sortir de cette zone de combat.

Le public maintenait la corde

Il a ensuite fallu attendre le 17e siècle pour voir une évolution. La boxe n’avait pas encore de véritables codes, les célèbres «Règles du Marquis de Queensberry» codifiées par le journaliste John Graham Chambers n’arrivant qu’en 1865. Les combats de boxe étaient donc souvent des combats de rue. Et comme on peut le voir sur des tableaux de l’époque, c’est le public venu admirer les affrontements qui formait instinctivement un cercle.

Petit à petit, la foule a commencé à tenir une corde pour matérialiser un peu plus la forme du «ring».

Quelques années plus tard, on a décidé de laisser «tranquille» le public et de maintenir cette corde au sol avec des piquets. Et naturellement, c’est la forme d’un carré qui a remplacé le rond. Mais le terme ring est resté.

Lors de l’apparition des règles officielles de la boxe, le terme «ring» sera conservé et la forme carrée adoptée.