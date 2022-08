Tour de France 2022 : Nairo Quintana disqualifié pour «infraction médicale»

Le Colombien Nairo Quintana, qui a terminé à la 6e place du Tour de France 2022, a été disqualifié, ce mercredi, par l’UCI pour «infraction médicale».

Il y a un peu moins d’un mois, Nairo Quintana avait terminé à la 6e place du Tour de France 2022. Mais le coureur colombien (Team Arkéa-Samsic) a été disqualifié, ce mercredi, par l’Union cycliste internationale (UCI) pour infraction médicale. «Le coureur colombien Nairo Alexander Quintana Rojas a été sanctionné pour une infraction à l’interdiction d’usage du tramadol en compétition», a indiqué l’instance dans un communiqué.

Deux échantillons de sang séché, fournis par le coureur, ont été analysés les 8 (7e étape) et 13 juillet (11e étape) et ont révélé la présence de tramadol. Depuis le 1er mars 2019, cette substance (puissant antidouleur) est interdite en compétition «afin de préserver la santé et la sécurité des coureurs compte tenu des effets secondaires de cette substance».

Romain Bardet et Valentin Madouas gagnent une place

Mais son utilisation n’est pas considérée comme une violation «des règles antidopage». Et comme il s’agit d’une première infraction, Nairo Quintana, qui a dix jours pour faire appel de cette décision devant le Tas, reste éligible et peut donc prendre part à des compétitions, alors qu’il doit être le leader de l’équipe Arkéa-Samsic sur le Tour d’Espagne qui s’élance vendredi d'Utrecht aux Pays-Bas.

Avec la disqualification du Colombien, Romain Bardet, qui avait initialement terminé en 7e position, remonte à la 6e place de ce Tour de France remporté par la Danois Jonas Vingegaard. De son côté, Valentin Madouas intègre lui le Top 10, où figurait déjà son coéquipier David Gaudu qui a fini au pied du podium (4e).