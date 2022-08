Basket : LeBron James va devenir le joueur le mieux payé de l’histoire en prolongeant aux Lakers

La star du basket LeBron James s’apprête à prolonger de deux ans son contrat avec les Lakers. Cette prolongation fera de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA avec 524 millions d’euros cumulés dans sa carrière.

LeBron James va poursuivre l’aventure avec les Lakers. Avec un joli contrat à la clé. A bientôt 38 ans (30 décembre), la star du basket, qui n’avait plus qu’un an de contrat, s’apprête à prolonger son bail avec la franchise californienne pour deux années supplémentaires, la deuxième étant en option. Et ce nouveau contrat inclut un salaire de 95,6 millions d’euros.

«La star des Los Angeles Lakers a accepté une prolongation de contrat de deux ans d’un montant de 97,1 millions de dollars (95,6M€) - incluant une option pour la saison 2024-2025», a posté sur Twitter, mercredi soir, Adrian Wojnarowski, journaliste d’ESPN, citant l’agent du joueur Rich Paul.

ESPN story on Lakers star LeBron James agreeing on a two-year, $97.1M extension that makes him highest earning player in NBA history. https://t.co/pZFVtkSDCO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022

Mais dans la mesure où le plafond salarial devrait être négocié à la hausse à l’issue du prochain exercice, les émoluments de LeBron James, qui doit percevoir 43,8 millions d’euros la saison prochaine, pourraient en réalité, dans son prochain contrat, atteindre 109 millions d’euros.

Il va dépasser Kévin Durant

Avec cette prolongation, qui comprend également une prime de 15% à la signature, le natif de l’Ohio, qui est devenu il y a quelques mois le premier basketteur milliardaire en activité, va devenir le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA avec 524 millions d’euros de gains cumulés depuis le début de sa carrière. Il va ainsi dépasser son compatriote Kévin Durant.

Et cette prolongation démontre qu’il n’entend pas raccrocher tout de suite. Et pour cause. Le quadruple champion NBA et MVP en saisons régulières a la volonté de jouer jusqu’à ce que son fils aîné Bronny, qui a récemment fait parler de lui, soit éligible à la NBA en 2024. Il a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait faire équipe avec lui avant de mettre un terme à sa carrière.

En attendant, LeBron James, qui n’a pu qualifier les Lakers pour les play-offs la saison dernière, entamera la nouvelle saison le 18 octobre prochain sur le parquet des champions en titre des Golden State Warriors.