NBA : LeBron James devient le premier joueur en activité à devenir milliardaire

A 37 ans, LeBron James, la star américaine de la NBA, est devenu le premier joueur en activité à posséder une fortune personnelle d’un milliard de dollars, selon le magazine spécialisé Forbes.

Sur comme en dehors des parquets, LeBron James affole les chiffres. En plus d’avoir battu de multiples records depuis le début de sa carrière, la star des Lakers et de la NBA est devenue le premier joueur en activité à devenir milliardaire. Selon le magazine Forbes, il possède une fortune personnelle qui dépasse cette barre symbolique. Avant lui, aucun basketteur en activité n’était parvenu à intégrer ce club plus que fermé. Si Michael Jordan a franchi lui aussi ce cap, il avait dû attendre 2014, soit onze ans après la fin de sa carrière.

Entre Cleveland, Miami et Los Angeles, LeBron James a touché plus de 385 millions de dollars de salaire (environ 357 millions d’euros). En dehors des terrains, Il a engrangé plus de 900 millions de dollars de revenus (environ 840 millions d’euros) grâce ses à diverses opérations commerciales et ses nombreux contrats de sponsoring, dont celui à vie avec Nike qui lui rapporte plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année.

Et LeBron James multiplie les casquettes puisqu’il est également actionnaire minoritaire du club de football de Liverpool, fondateur de la société de production SpringHill et investisseur pour la chaîne Blaze Pizza, le fabricant d’appareils fitness Tonal ou encore Lyft. Une vie de sportif et d’homme d’affaires richement remplie.