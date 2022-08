Affaire Pogba : Une enquête ouverte après des tentatives d'extorsion

Depuis quelques heures, l'international français Paul Pogba est au coeur d'une affaire improbable, après avoir été ciblé par son frère Mathias sur les réseaux sociaux. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte pour possibles tentatives d'extorsion.

L'affaire Pogba s'enlise. Cible de tentatives d'extorsion se chiffrant en millions d'euros, Paul Pogba, champion du monde 2018, se retrouve au coeur d'une rocambolesque affaire qui fait l'objet d'une enquête en France où apparait le nom de son frère aîné, Mathias. Selon les informations de France Info, Paul Pogba a confié durant les auditions aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il avait «notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut».

Ceux-ci lui ont réclamé 13 millions d'euros pour «service rendu» et lui ont reproché de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel. Toujours selon France Info, Paul Pogba, actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure au genou droit, a assuré aux enquêteurs qu'il a plusieurs fois été intimidé à Manchester et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. Parmi les suspects, il a affirmé avoir reconnu son frère Mathias.

Une source proche du dossier a confirmé à l'AFP les informations de France Info. Le nom de Kylian Mbappé a également été cité dans l'affaire. Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que «ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort» à la star du PSG, ce que le joueur dément.

Mathias Pogba réitère sur les réseaux sociaux

Ce dimanche après-midi, dans une série de messages diffusée sur Twitter, Mathias Pogba s'en est pris à nouveau à son frère Paul, champion du monde de football en 2018 avec l'Equipe de France.

«Il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner», a-t-il notamment déclaré, sur Twitter. «Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent...», a-t-il poursuivi.

«Pour le reste, patience, ça arrive...»

L'ancien joueur de l'ASM Belfort (National 2) est revenu sur les réactions suscitées par sa vidéo de la veille : «Un seul tweet et autant d'engouement, waw, hier, j'avais envie de m'exprimer mais je vois que je ne suis pas seul...», constatant également que «mon frère a répondu via ses avocats pour se donner de la crédibilité».

Ah, et Il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandit, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent... — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Le footballeur, sans club depuis avril, espère, en parlant au public, «que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités».

Avant de questionner sur le comportement de son frère. «On dirait que certains ne comprennent pas pourquoi je parle de l'histoire de mon cousin. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison, sera-t-il honnête avec vous, même s'il parle au travers de ses avocats».

De même, Mathias Pogba l'assure : «Pour le reste, ça arrive». Le frère de l'international français n'a toujours pas donné de détails sur ces révélations.

Une enquête ouverte par la justice française

Depuis ce samedi, la famille Pogba est au centre d'une curieuse affaire sur les réseaux sociaux. Mathias Pogba a menacé en vidéo, feuille à la main, de dévoiler de «grandes révélations» sur son frère, son avocate Rafaela Pimenta.

Selon lui, les fans, les coéquipiers et les sponsors de Paul Pogba «mériteraient de savoir certaines choses, afin de décider, en toutes circonstances de cause, s'il vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public», sans toutefois préciser la nature de ces informations.

L'avocate du milieu de terrain de la Juventus Turin, Rafaela Pimenta, a contre-attaqué dans un communiqué, indiquant que «les déclarations récentes de Mathias Pogba ne sont malheureusement pas une surprise». Elle dénonce «des menaces et des tentatives d'extorsion» envers son client.