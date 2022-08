Basket : dates, pays hôtes, équipe de France, programme TV… Tout savoir sur l’Euro 2022

L’EuroBasket 2022 se tient à partir de ce jeudi 1er septembre, et jusqu’au 18 septembre, dans quatre pays, avec l’équipe de France parmi les favoris de cette 41e édition. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la compétition.

Pays hôtes

Cette 41e édition du championnat d’Europe de basket est organisée dans quatre pays différents : l’Allemagne (Cologne et Berlin), la Géorgie (Tbilissi), l’Italie (Milan) et la République Tchèque (Prague). Chaque pays accueillera un des quatre groupes du 1er tour (Cologne, Tbilissi, Milan, Prague), alors que la phase finale sera organisée à Berlin.

Calendrier

La phase de groupes de la compétition se déroulera du jeudi 1er au jeudi 8 septembre. Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8es de finale, programmés les samedi 10 et dimanche 11 septembre. Les quarts de finales auront lieu le mardi 13 et mercredi 14 septembre, alors que les demi-finales se joueront le vendredi 16 septembre. La finale, ainsi que le match pour la 3e place, se disputeront le dimanche 18 septembre.

Groupes

Les 24 pays participants sont répartis en quatre poules de six équipes. L’équipe de France figure dans le groupe B avec la Lituanie, la Slovénie, l’Allemagne, la Hongrie et la Bosnie.

Groupe A

Espagne

Monténégro

Turquie

Géorgie

Belgique

Bulgarie

Groupe B

France

Lituanie

Slovénie

Allemagne

Hongrie

Bosnie

Groupe C

Grèce

Italie

Croatie

Ukraine

Grande-Bretagne

Estonie

Groupe D

Serbie

République Tchèque

Pologne

Finlande

Israël

Pays-Bas

Favoris

Vice-championne olympique, l’équipe de France se présentera parmi les favoris de la compétition. Même si elle est privée de Nando De Colo et Nicolas Batum, elle est armée, avec notamment Rudy Gobert et Evan Fournier, pour tenter de décrocher son 2e titre européen après celui remporté par la bande de Tony Parker en 2013. Mais la concurrence s’annonce relevée avec la Serbie de Nikola Jokic, la Grèce de Giannis Antetokounmpo ou encore la Slovénie de Luka Doncic, qui est tenante du titre.

Equipe de France

L’équipe de France aborde la compétition avec de grandes ambitions. Malgré les absences de Nando De Colo et Nicolas Batum, la sélection de Vincent Collet dispose de sérieux atouts pour se parer d’or et imiter Tony Parker et ses coéquipiers, sacrés en 2013. Mais les vice-champions olympiques ne devront pas manquer leur début contre l’Allemagne, qui évoluera à domicile. Ils devront également se méfier de la Bosnie et surtout de la Slovénie, tenante du titre.

Programme TV

L’ensemble de la compétition sera à suivre sur les chaînes du Groupe Canal+ et notamment la nouvelle chaîne Canal+ Sport 360, lancée à partir du 31 août.