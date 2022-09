Football : un supporter entre sur la pelouse et frappe un joueur en Turquie

En Turquie, un supporter est entré sur le terrain à la fin du match entre Ankaragücü et Besiktas dimanche soir, et a asséné un coup de pied dans le dos d’un joueur.

Scène surréaliste dimanche soir dans le championnat turc. Lors de la victoire du Besiktas Istanbul sur la pelouse du club de la capitale du pays Ankaragücü (2-3), un fan local a pénétré sur le terrain pour infliger un coup de pied dans le dos de l’attaquant stambouliote Cenk Tosun.

[ RÉSUMÉ VIDÉO] #SüperLig



Besiktas arrache une belle victoire contre Ankaragucu !



Un succès 3-2 pour le club stambouliote, avec des buts de Muleka, Dele Alli et N’Koudou !



En fin de match, un supporteur a agressé un joueur de Besiktas !https://t.co/JvxDScqFyq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 4, 2022

Mais le supporter en question semblait vouloir viser Salih Ucan, joueur d’Ankara qui saluait ses adversaires. Tosun, qui passait au même moment, a donc été ciblé.

L’ancien attaquant d’Everton s’est retrouvé surpris par cette attaque.

Le supporter en question a été rapidement appréhendé par les services de sécurité, bien aidés par certains joueurs dont Josef de Souza. Le Brésilien a d’ailleurs été expulsé pour avoir jeté l’individu au sol.

«Que vous gagniez le match ou que vous le perdiez, peu importe, a confirmé Tosun à l’issue de la rencontre. Nous avons obtenu trois points très importants aujourd'hui, mais c’est un événement qui n'aurait pas dû se produire. J'ai fait un pas qui a porté ‘chance’. Peut-être que si je n’avais pas fait ce pas, ce coup de pied aurait atteint la taille de Salih et sa vie de footballeur aurait pu prendre fin. Je n’ai pas compris le carton rouge attribué à Josef. Il y a tellement de policiers et de sécurité. Comment se fait-il que les fans puissent venir vers nous et intervenir avec un coup de pied?»