EuroBasket 2022 : la France s'impose face à la Bosnie-Herzégovine (81-68)

L’équipe de France, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, a battu la Bosnie-Herzégovine (81-68), mardi, lors de la 4e journée de l’EuroBasket 2022. Les Bleus, qui ont réalisé un très bon dernier quart-temps, affronteront la Slovénie, jeudi, pour leur dernier match de la phase de groupes.

Déjà qualifiés pour la phase finale, les joueurs de l’équipe de France ont enchaîné un troisième succès de suite à l’EuroBasket 2022, en battant mardi la Bosnie-Herzégovine (81-68) à Cologne.

«Il y a des moments où on aurait pu vraiment perdre la tête, a reconnu Rudy Gobert. Je suis fier de la manière dont on a gardé notre contrôle. On est resté ensemble et on a continué à bouger le ballon et à jouer malgré tout ce qu’il s’est passé dans le match.»

Les hommes de Vincent Collet s’assurent ainsi, au minimum, la troisième place du groupe B. Ce qui leur permettront d’éviter de croiser la première équipe du groupe A, dans lequel se trouve l’Espagne et la Turquie.

Les Bleus, qui ont mis du temps à trouver leur rythme dans ce match, affronteront mercredi la Slovénie (17h15 sur Canal+ Sport 360) dans une rencontre sans enjeu. Mais qui fera office de test.

«On n'a pas besoin de présenter les Slovènes (tenants du titre). C'est une très grosse équipe, donc une opportunité de continuer à progresser, a indiqué Gobert (11 pts, 12 rebonds mardi). C'est un gros test pour nous.»