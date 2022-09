Ligue des champions : le PSG domine la Juventus grâce à un doublé de Kylian Mbappé (2-1)

Pour son entrée en Ligue des champions, le PSG a battu, ce mardi, la Juventus Turin (2-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale s’est fait peur en seconde période.

Le PSG a démarré sur de bons rails sa nouvelle campagne de Ligue des champions. Pour son entrée dans la compétition, le club de la capitale a dompté la Juventus Turin, ce mardi, au Parc des Princes (2-0) et n’a pas semblé perturbé par la récente polémique sur ses déplacements en jet privé. Bien au contraire. Dans une ambiance des grands soirs, le champion de France n’a connu aucun retard à l’allumage et a même mis les voiles très tôt dans la partie.

Après seulement cinq minutes de jeu, sur une louche lumineuse de Neymar, Kylian Mbappé a trouvé la faille d’une volée que le gardien turinois n’a pu qu’effleurer. Et le TGV Mbappé, incontrôlable pour la défense turinoise, a récidivé moins de 20 minutes plus tard sur un service cette fois d’Achraf Hakimi (22e). A ce moment-là, tout filait droit, ou presque, pour la formation de Christophe Galtier qui maîtrisait son sujet.

Mais la machine s’est quelque peu enrayée en seconde période. Et la Juventus a rapidement réduit le score sur une tête de Weston McKennie (53e), à la réception d’un corner joué à deux et qui a profité d’une sortie approximative de Gianluigi Donnarumma. Ce but a redonné espoir au club italien, alors que moins de deux minutes plus tôt Kylian Mbappé a manqué de tuer tout suspense préférant frapper plutôt que de servir Neymar seul dans la surface (51e).

Et les coéquipiers de Marquinhos ont souffert jusqu’au coup de sifflet final, concédant plusieurs occasions dangereuses. Mais ils ont tenu bon, en équipe, et cette victoire face à l’adversaire supposé le plus coriace du groupe H est une bonne opération dans l’optique de la qualification pour les 8es de finale.

«On est contents, je pense qu’on aurait pu se mettre à l’abri et pousser un peu plus en deuxième période, et même en première, mais voilà, on a fait l’essentiel, on a réalisé une bonne partie et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile», s’est félicité Kylian Mbappé.

Le champion du monde 2018 et ses partenaires vont désormais devoir confirmer cette entrée en matière dès la semaine prochaine sur la pelouse du Maccabi Haïfa, battu par Benfica (2-0), après avoir reçu Brest, samedi, en Ligue 1. Car pour Paris, les matchs s’enchaînent à un train d’enfer…