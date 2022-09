Football : pourquoi le PSG ne se déplace pas en train

Avec la polémique du «char à voile» de Christophe Galtier, la question des déplacements du PSG en train a été ouverte. Mais le club de la capitale se trouve face à certaines difficultés.

Malgré la polémique provoquée par Christophe Galtier et Kylian Mbappé lundi en conférence de presse, le PSG cherche bien depuis quelque temps à voyager en train. Mais n’a pas eu la possibilité d’y avoir recours. Voici pourquoi.

L’épisode du «char à voile», qui anime les discussions depuis lundi soir, a particulièrement irrité les patrons du club parisien qui voient leur image ternie sur l’écologie, sujet très sensible ces dernières semaines. Car le PSG étudie bien la possibilité d’évoluer dans le bon sens.

Si les champions de France, qui affrontent la Juventus Turin en Ligue des champions mardi soir (21h sur Canal+), ont pris le car pour se rendre à Lille dernièrement, et devraient le réutiliser pour les déplacements à Reims, Troyes et Auxerre, le train est plus compliqué à utiliser.

En effet, selon Le Parisien, les raisons sont claires : les gares parisiennes ne sont pas suffisamment accessibles facilement, les critères de sécurité ne sont pas réunis et le voyage retour dans la nuit n’est pas toujours possible. Et ce dernier point et très important dans la récupération d’autant que les matchs s’enchaînent tous les trois jours.

Concernant la sécurité, le fait que le trio de stars (Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar) se retrouve dans une gare pourrait aussi provoquer des attroupements de supporters. Et il faudrait encadrer la venue de l’équipe avec un très gros dispositif de sécurité.