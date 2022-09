Ligue des champions : arbitre, composition, programme TV… Tout savoir sur Tottenham-OM

L’OM se déplace sur la pelouse de Tottenham, ce mercredi, pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre du groupe D.

La composition probable de l’OM

Lopez – Mbemba, Bailly, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Guendouzi, Tavares – Payet, Suarez

La composition probable de Tottenham

Lloris – Romero, Dier, Lenglet (ou Davies) – Emerson Royal, Höjbjerg, Betancur, Perisic (ou Sessegnon) – Kulusevski (ou Richarlison), Kane, Son

Les absents marseillais

L’OM sera privé d’Alexis Sanchez pour ce premier match en terre anglaise. L’attaquant chilien, qui avait reçu un carton rouge la saison dernière avec l’Inter Milan, est suspendu. De leur côté, Isaac Touré, Cédric Bakambu et Bamba Dieng n’ont pas été inscrits sur la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des champions.

L’arbitre

Le Slovène Slavko Vincic (42 ans) a été désigné par l’UEFA pour diriger la rencontre entre Tottenham et l’OM. Cet arbitre est un habitué de la Ligue des champions. Il a déjà officié à 20 reprises dans la compétition. Il a notamment arbitré huit rencontres la saison dernière, dont le quart de finale retour entre Villarreal et le Bayern Munich. En mai dernier, il a également dirigé la finale de la Ligue Europa, remportée par l’Eintracht Francfort qui est présent dans le groupe des Marseillais.

Le stade

Ce rendez-vous européen entre les Spurs et les Olympiens se jouera sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, situé dans la banlieue nord de Londres. Au total, 62.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes pour assister à la rencontre. Et depuis le début de la saison, les coéquipiers d’Hugo Lloris sont invincibles à domicile. Ils ont remporté leurs trois matchs de championnat contre Southampton (4-1), Wolverhampton (1-0) et Fulham (2-1).

L’adversaire

Tottenham a bien entamé sa saison de Premier League. Le club londonien est toujours invaincu après les six premières journées avec quatre victoires et deux matchs nuls et occupe la 3e place du championnat anglais (14 points) derrière Arsenal (15 points) et Manchester City (14 points). Mais l’OM, dauphin du PSG en Ligue 1, peut en dire autant avec cinq victoires et un match nul en six journées.

La diffusion TV

Cette première rencontre du groupe D entre Tottenham et l’OM sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Foot.