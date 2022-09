PSG : les chiffres mirobolants du nouveau contrat de Kylian Mbappé

En mai dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat au PSG avec un important salaire et une prime à la signature conséquente, selon les chiffres dévoilés par le New York Times.

Kylian Mbappé est toujours Parisien. L’attaquant tricolore, qui était en fin de contrat avec le PSG, a finalement prolongé l’aventure avec le club de la capitale, repoussant les avances du Real Madrid. Plusieurs éléments sont entrés en ligne de compte au moment de prendre sa décision, comme le projet proposé par le champion de France, son statut au sein de l’équipe, ses échanges avec le président de la République Emmanuel Macron et les modalités de son nouveau contrat pour le moins démentiel.

Selon le New York Times, qui en a révélé les détails, le champion du monde 2018 a paraphé un bail jusqu’en juin 2025, assorti d’un salaire de 250 millions d’euros sur trois ans, soit près de 85 millions d’euros par saison, et d’une prime à la signature de 125 millions d’euros. Un montant record pour un joueur libre.

Au regard des chiffres, ce contrat était difficile à refuser pour Kylian Mbappé, même s’il avait indiqué que l’argent n’était pas le plus important au moment de prolonger. «Pour être honnête, on a parlé des mois de sportif, des heures d’images et des minutes d’argent», avait-il assuré en conférence de presse. D’autant que le Real Madrid, qui a tout tenté pour s’attacher ses services, lui aurait proposé un contrat plus ou moins similaire. Et si le PSG a raflé la mise, Kylian Mbappé a lui touché le jackpot.