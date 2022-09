PSG : Christophe Galtier fait son mea culpa après la polémique sur le char à voile

Après la polémique suscitée par ses propos, ironisant sur des futurs déplacements en char à voile de son équipe, Christophe Galtier, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait son mea culpa mardi soir, reconnaissant «une blague qui est de mauvais goût».

«Ce n’était pas le moment». Après la victoire 2-1 du PSG contre la Juventus de Turin mardi soir, Christophe Galtier, l’entraîneur du club parisien, est revenu sur la polémique concernant ses propos et l’attitude de Kylian Mbappé à propos de possibles déplacements en train des joueurs du PSG, et a fait son mea culpa.

«Si j’adore faire de l’humour, je me suis aperçu que c’était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. (…) Ici au PSG on n’est pas hors-sol. Le club dans son ensemble, les joueurs, le staff, fait très attention aux problèmes du climat. En aucun cas on fait n’importe quoi. Je n’ai pas à m’excuser, c’était une blague de mauvais goût, mais croyez-moi, au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat».

Christophe Galtier, après ses propos sur le char à voile : « C'est une blague de mauvais goût. Croyez-moi au club, nous sommes tous concernés par ces problèmes de climat » pic.twitter.com/y425QlilMS — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 6, 2022

Lundi, il avait ironisé sur le mode de déplacement de son équipe, affirmant qu’ils allaient recourir au «char à voile», à côté d’un Kylian Mbappé hilare. Une séquence qui leur a valu de nombreuses critiques, notamment de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, et de la maire de Paris Anne Hidalgo.

Après son mea culpa, Christophe Galtier a tenu à rappeler que le PSG n’effectuait pas tous ses déplacements en jet privé : «On a fait 2h45 de bus pour aller à Lille, au retour 2h45 de bus, on est conscient des enjeux sur le plan climatique», a-t-il souligné.