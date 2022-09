Volley : la France éliminée par l'Italie en quarts de finale du Mondial 2022

L'équipe de France masculine de volley-ball, vainqueure de la Ligue des nations en juillet, a été éliminée du Championnat du monde 2022, mercredi, par l'Italie (3 sets à 2).

Une compétition qui ne leur réussit pas. L'équipe de France de volley-ball, championne olympique et vainqueure de la Ligue des nations 2022, a été éliminée en quart de finale du Mondial par l'Italie, championne d'Europe en titre, 3 sets à 2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12), mercredi à Ljubljana.

C’est la deuxième fois de suite que les Bleus échouent à la porte du dernier carré d'un Mondial.

L’Italie a fait subir sa loi en contre et en attaque, emmenée par le jeune Alessandro Michieletto (14 pts) et le pointu Yuri Romano (22 pts), dans une Stozice Arena assez dégarnie mais acquise à la cause italienne.

La fraîcheur physique a peut-être joué dans ce match. Les Italiens avaient bénéficié de deux jours de plus de récupération, qualifiés dès samedi en éliminant Cuba (3-1). Les Français ont faibli en fin de match. Alors qu'ils menaient deux sets à un et 14 à 12 dans la quatrième manche, ils ont perdu un peu le fil pour laisser l'Italie arracher un tie-break.