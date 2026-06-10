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Coupe du monde 2026 : l’équipe de France est arrivée à Boston, aux Etats-Unis

Didier Deschamps et son staff vont vivre leur dernière Coupe du monde à la tête des Bleus. [FRANCK FIFE / AFP]
Par CNEWS
Publié le

À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’avion de l’équipe de France a atterri ce mercredi à l’aéroport de Boston, aux États-Unis. 

Que la compétition commence. Les Bleus sont arrivés aux États-Unis. L’avion de l’équipe a atterri ce mercredi à Boston, où elle établira son camp de base. 

Les hommes de Didier Deschamps avaient décollé de l'aéroport du Bourget vers 14h, heure française.  

Selon plusieurs journalistes de l’AFP, ils se sont par la suite posés sur le tarmac de l'aéroport de Boston Logan aux alentours de 16h, heure locale, soit 22h en France

Les joueurs doivent désormais gagner l’hôtel Four Seasons, en plein centre-ville, où ils séjourneront tout le long du tournoi. 

Des débuts attendus 

L’équipe de France débutera la Coupe du monde face au Sénégal, le mardi 16 juin, à 21h (heure française). 

Elle enchaînera ensuite sa phase de groupe en affrontant l’Irak, le 22 juin prochain à 23h, et la Norvège d’Erling Haaland, le 26 juin à 21h à nouveau. 

L'équipe de France fera son entrée dans la compétition contre le Sénégal.
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Pour se qualifier directement en seizièmes de finale et poursuivre l’aventure pour tenter de décrocher une troisième étoile, les Bleus devront finir premiers ou deuxièmes de son groupe. 

En cas de parcours plus compliqué, la France pourra également se qualifier en terminant parmi les huit meilleures équipes classées à la troisième position.

Equipe de FranceFootballCoupe du monde 2026Etats-Unis

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