US Open : Caroline Garcia surclassée par Ons Jabeur en demi-finale

La Française Caroline Garcia s’est lourdement inclinée face à la Tunisienne Ons Jabeur (6-1, 6-3), en demi-finale de l’US Open.

L’aventure américaine de Caroline Garcia à New York a pris fin dans la nuit de jeudi à vendredi. Opposée à la Tunisienne Ons Jabeur, numéro 5 mondiale, pour une place en finale de l’US Open, la Française n’a pas fait le poids. Elle s’est lourdement inclinée en deux sets (6-1, 6-3) et 1h06 de jeu.

La Lyonnaise, qui restait sur une série de 13 victoires consécutives sur le circuit WTA dont un titre à Cincinnati, n’a pas réussi à mettre en place son jeu ultra-offensif qui lui avait permis de se hisser dans le dernier carré du tournoi du Grand Chelem. Apparue crispée dès son entrée sur le court Arthur Ashe, Caroline Garcia semblait sous pression et cela s’est ressenti dans son jeu : seulement 2 aces réussis au cours de la partie, alors qu'elle en avait réussi 30 dans l'ensemble du tournoi new-yorkais, mais surtout 23 fautes directes.

Son début de match, marqué par un break concédé, est à l’opposé de ce qu’a proposé son adversaire du soir sur l’ensemble de la rencontre. Ons Jabeur s’est montrée appliquée sur le court, dominant la Française sur tous les plans, avec 8 aces et 21 coups gagnants, contre 12 seulement pour Caroline Garcia.

Malgré la défaite, la Lyonnaise, qui a reconnu ne pas avoir été au meilleur niveau durant cette demi-finale, peut relativiser. Classée au 79e rang WTA en mai dernier, l’ancienne n°4 mondiale retrouvera le Top 10 féminin à la fin du tournoi.

Soirée difficile



Le cœur y était mais pas le niveau de jeu.



Tough night



The heart was there but not the level



Will be back for more challenge soon



Best of luck to Ons for the final ! #FlyWithCaro #usopen



Photo crédit @corinnedubreuil pic.twitter.com/oVYT3lioaD

— Caroline Garcia (@CaroGarcia) September 9, 2022