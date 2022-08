US Open : le nouvel exploit d’Alizé Cornet, qui élimine la tenante du titre et établit un incroyable record

Pour son entrée en lice à l’US Open, Alizé Cornet, qui dispute son 63e tournoi du Grand Chelem consécutif, a éliminé la tenante du titre Emma Raducanu (6-3, 6-3).

Une nouvelle performance majeure pour Alizé Cornet. La joueuse française a réussi l’exploit d’éliminer la tenante du titre et 11e joueuse mondiale Emma Raducanu en seulement deux sets (6-3, 6-3) pour son entrée en lice à l’US Open. Et en plus de sa prouesse, la Niçoise est entrée dans l’histoire du tennis. Elle a établi un nouveau record en devenant la joueuse à avoir disputé le plus grand nombre de tournois majeurs consécutifs avec un 63e Grand Chelem d'affilé.

Dans cette soirée si parfaite, Alizé Cornet a su gérer ses émotions et se montrer plus solide que son adversaire britannique pour filer au second tour. «J’y ai mis tout mon coeur. (…) J’ai beaucoup varié, ça a très bien fonctionné et il faut que je garde l’amortie dans mon jeu», a confié à l’issue de la rencontre la Tricolore, qui a déstabilisé Emma Raducanu grâce à ce coup.

Et ce résultat vient confirmer ses bonnes dispositions en Grand Chelem cette saison. En début d’année à l’Open d’Australie, Alizé Cornet, qui a récemment passé la barre des 500 victoires sur le circuit, avait atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Si elle avait ensuite été battue au 3e tour à Roland-Garros, elle s’était hissée en 8es de finale à Wimbledon, battant notamment au 3e tour la n°1 mondiale Iga Swiatek, qui restait sur une série de 37 victoires consécutives.

«En termes de victoire, c’est de loin ma meilleure saison. Je crois que je n’avais jamais gagné plus de neuf matchs en Grands Chelems sur une année et là j’en suis à dix. Et en plus, avec le quart de finale en Australie, le 8e à Wimbledon… Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre. C’est une belle preuve de ma constance toutes ces années», s’est-elle félicitée. Et elle ne compte s’arrêter là, alors qu’elle sera opposée à la Tchèque Katerina Siniakova (83e) pour une place au 3e tour. Un stade qu’elle n’a plus atteint depuis 2014.