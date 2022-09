MMA : le phénomène d'internet Hasbulla signe à l'UFC

Hasbulla Magomedov, phénomène des réseaux sociaux atteint de rachitisme, a signé un contrat de cinq ans avec l’UFC, la prestigieuse ligue de MMA.

C’est un événement. Hasbulla Magomedov, véritable star des réseaux sociaux, est désormais un lié à l’UFC. Il a en effet annoncé s’être engagé pour cinq ans.

Agé de 19 ans, ce fan de MMA s’est fait connaître avec des vidéos virales et des rencontres avec les plus grandes stars de la planète. Du haut de son mètre, et ses 17,9 kilos, celui qui est atteint de rachitisme va réaliser son rêve.

Néanmoins, Hasbulla ne combattra pas dans la cage évidemment. Dana White, le patron de la prestigieuse ligue de MMA de la planète, devrait le faire participer en tant que mascotte et influenceur, a indiqué un journaliste très bien informé.

Toutefois, il n’est pas interdit de s’imaginer un combat dans les années à venir. Récemment, celui qui s’était affiché avec l’ancien joueur NBA Shaquille O’Neal dans une vidéo hilarante avait vu son nom sortir pour un affrontement avec le chanteur Abdu Rozik, atteint du même déficit hormonal de croissance.

