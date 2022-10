UFC : que devient Khabib Nurmagomedov depuis sa retraite sportive ?

A la retraite depuis 2020, l’ancien champion MMA de l’UFC Khabib Nurmagomedov n’est toutefois pas éloigné des octogones. Voici ce que devient le russe d’origine daghestanaise.

Retraité des octogones depuis octobre 2020 pour une promesse faite à sa mère après le décès de son père, l’ex-champion UFC Khabib Nurmagomedov reste très proche du monde du MMA.

Celui qui a raccroché en étant invaincu (29 victoires en autant de combat) avait battu l'Américain Justin Gaethje lors d’un dernier combat à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) pour s’offrir un 13e et dernier succès dans l’UFC.

Et depuis, Khabib, qui a vu Dana White (grand patron de l’UFC) tenter de le ramener pour un dernier combat, s’est essayé au football pendant un temps. Mais il est rapidement revenu à son premier amour : le MMA.

Entraîneur d'Islam Makhachev

Nurmagomedov, dont le surnom était «The Eagle», s’est offert le Gorilla Fighting Championship (GFC), une promotion MMA basée en Russie, pour 1 million de dollars et l'a rebaptisé Eagle Fighting Championship.

Promoteur et organisateur de cette organisation MMA qui se veut être un vivier pour l’UFC, il a également pris le costume d’entraîneur. Khabib entraîne actuellement Islam Makhachev, qui sera d’ailleurs face à Charles Oliveira, samedi à l’UFC 280 d’Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).

Il entraîne également, entre autres, Islam Mamedov (Bellator), Saygid Izagakhmaev (ONE Championship) et ses cousins ​​Abubakar Nurmagomedov (UFC), Umar Nurmagomedov (UFC) et Usman Nurmagomedov (Bellator).

A noter que le 1er juillet 2022, il a été intronisé au Hall of Fame de l’UFC.

