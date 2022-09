Tennis : voici les 10 plus jeunes numéros uns mondiaux

L’Espagnol Carlos Alcaraz est devenu lundi le plus jeune joueur à devenir n°1 mondial de l’histoire du tennis. Voici le Top 10 des numéros un mondiaux les plus précoces de la petite balle jaune.

Carlos Alcaraz (19 ans, 4 mois, 7 jours)

Ce 12 septembre 2022 restera donc dans l’histoire. En venant à bout du Norvégien Casper Ruud en finale de l’US Open, l’Espagnol a donc fait coup double en s’offrant son premier titre du Grand Chelem et en devenant le plus jeune numéro un mondial de l’histoire du tennis.

Lleyton Hewitt (20 ans, 8 mois, 23 jours)

Avant Carlos Alcaraz, le plus jeune n°1 mondial de l’histoire était Lleyton Hewitt. En 2001, alors âgé de 20 ans, 8 mois et 23 jours, l’Australien s’est installé sur le trône de l’ATP après une victoire dans la phase de groupes au Masters face à son compatriote Patrick Rafter. Hewitt perdra sa place de n°1 en 2003 seulement.

Marat Safin (20 ans, 9 mois, 24 jours)

Le 20 novembre 2000 après son sacre à Paris-Bercy face au puissant serveur australien Mark Philipoussis, Marat Safin devient le plus jeune numéro un mondial à 20 ans, 9 mois et 24 jours. De quoi confirmer son talent du haut de son mètre 93. Le Russe, connu pour ses coups de sang (ses raquettes s’en souviennent encore), occupera le rang de n°1 deux semaines en 2000, puis sept semaines lors des premiers mois de 2001.

John McEnroe (21 ans, 15 jours)

C’est à 21 ans et 15 petits jours que John McEnroe va prendre le trône de numéro un mondial le 3 mars 1980. L’Américain s’offre la tête du classement ATP avec une victoire sublime contre son compatriote Jimmy Connors à Memphis. Il ne restera pas toute l’année n°1 puisque Björn Borg lui reprendra. Mais entre 1981 et 1984, McEnroe retrouvera cette place.

Andy Roddick (21 ans, 2 mois, 4 jours)

C’est le 3 novembre 2003 qu’Andy Roddick devient numéro un mondial. L’Américain, qui a remporté la même année l’US Open contre Juan Carlos Ferrero, actuel entraîneur de Carlos Alcaraz, restera au sommet treize semaines avant de se faire détrôner par un certain Roger Federer.

Björn Borg (21 ans, 2 mois, 17 jours)

Le 23 août 1977, le Suédois Björn Borg devient numéro un mondial après avoir remporté Wimbledon pour la deuxième fois de sa carrière. Il détrône l’Américain Jimmy Connors de la place de n°1 mondial mais pour une petite semaine. Il reviendra en tête du classement ATP qu'en 1979.

Jim Courier (21 ans, 5 mois, 24 jours)

C’est le 10 février 1992 que Jim Courier s’offre les honneurs de devenir numéro un mondial. L’Américain, âgé de 21 ans 5 mois et 24 jours, qui vient alors de remporter l'Open d'Australie en battant Stefan Edberg est au sommet de l’ATP après une victoire en demi-finales du tournoi de San Francisco. Il restera en tête du classement pendant 58 semaines.

Pete Sampras (21 ans, 8 mois)

«Pistol Pete» devient numéro un mondial le 12 avril 199 à 21 ans et 8 mois. Après une victoire en finale du Tournoi de Tokyo contre Brad Gilbert, Pete Sampras obtient enfin son ticket pour le sommet de l’ATP. Il restera six saisons de suite au rang de n°1 mondial. L’extraterrestre de l’époque.

Jimmy Connors (21 ans, 10 mois, 27 jours)

À 21 ans, 10 mois et 27 jours, Jimmy Connors devient numéro un mondial le 29 juillet 1974. Une année de rêve pour le gaucher américain à qui tout réussi. Il a remporté 94 matche sur 98 disputés, soulevé 15 trophées. Il restera numéro un jusqu’en avril 1979.

Rafael Nadal (22 ans, 2 mois, 15 jours)

Il paraîtrait presque «vieux» par rapport aux autres. Et pourtant, Rafael Nadal devient seulement numéro un mondial à 22 ans, 2 mois et 15 jours après son titre olympique à Pékin le 18 août 2008. Cette année-là, il remporte également Roland-Garros (évidemment) et surtout son premier Wimbledon. L’Espagnol perdra son statut de n°1 mondial quelques années après mais réussira à devenir numéro 1 sur trois décennies différentes.