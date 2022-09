PSG : l’avenir de Kylian Mbappé remis en cause par son nouveau contrat ?

Kylian Mbappé, qui a prolongé en mai dernier avec le PSG, a signé un contrat de deux ans plus une année en option, qui pourrait remettre en cause son avenir à Paris.

«Mbappé 2025». C’est avec un maillot floqué à son nom et la date de la fin de son contrat que Kylian Mbappé a officialisé en grande pompe sa prolongation au PSG en mai dernier. Cette prolongation de l’attaquant tricolore, en fin de contrat, avait été accueillie comme un soulagement et comme une victoire face au Real Madrid, qui avait fait de sa signature une priorité absolue. Mais le répit pourrait être de courte durée pour les dirigeants parisiens et l’avenir du champion du monde 2018 risque rapidement de revenir sur la table.

Car contrairement à ce que la date «2025» pourrait laisser penser, Kylian Mbappé n’a pas signé un nouveau bail de trois ans fermes, mais de deux années plus une troisième en option, a révélé ce mardi L’Equipe. Et cela change tout, d’autant que cette dernière année reste à la discrétion du joueur de 23 ans. Avec une prolongation ferme de trois ans, le champion de France en titre aurait été tranquille au moins deux ans avant d’ouvrir de nouvelles négociations. Mais avec ce contrat, il va devoir vite discuter avec son attaquant.

A la fin de cette saison, Kylian Mbappé n’aura en effet déjà plus qu’un an de contrat, mettant le PSG dans une position inconfortable. Et, dans cette situation, deux options s’offriraient au club de la capitale : le vendre pour récupérer une indemnité de transfert ou le conserver avec le risque de le voir partir libre en 2024 s’il décide ne pas activer la 3e année en option.

Sa décision devrait être conditionnée par les résultats des hommes de Christophe Galtier cette saison et si les promesses faites par l’état-major au moment de sa prolongation seront tenues. A peine terminé, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait repartir de plus belle.