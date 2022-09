Affaire Kheira Hamraoui : les nouvelles révélations de la joueuse du PSG sur son agression

Kheira Hamraoui est revenue, dans le JDD, sur sa terrible agression qu’elle a subie en novembre 2021 et les nombreuses attaques dont elle a été victime dans les semaines qui ont suivi, notamment sur les réseaux sociaux.

Kheira Hamraoui n’a rien oublié. Dix mois après sa terrible agression à coups de barres de fer par deux hommes cagoulés, la joueuse du PSG garde un souvenir toujours aussi douloureux de ce soir du 4 novembre 2021. Mais aussi des semaines qui ont suivi durant lesquelles elle a été la cible de nombreuses attaques. Après être sorti du silence, samedi, avec une lettre et des photos publiées sur les réseaux sociaux, elle s’est confiée notamment sur ses blessures physiques et morales dans un entretien au JDD.

«Je suis toujours sous le choc. Je n’ai pas vécu un mois de souffrance après mon agression, mais bien dix longs mois pesants. J’ai été lynchée, on m’a traînée dans la boue. Alors que j’ai été victime de coups de barre de fer dans les jambes. Je me dis souvent que je n’ai pas subi une mais plusieurs agressions. À celle physique se sont ajoutées des agressions morales. Psychologiquement, ça peut tuer quelqu’un. J’ai aussi été la cible d’une campagne de dénigrement sur les terrains de football. C’est dur», a déploré l’internationale tricolore, qui reste «meurtrie, dévastée et inquiète».

Alors que son ancienne coéquipière Aminata Diallo, soupçonnée d’avoir commandité son agression, a été placée en détention provisoire en fin de semaine dernière, elle espère pouvoir reprendre le fil d’une carrière au point mort et rapidement retrouver les terrains, avec la volonté de rejouer en équipe de France. «Je suis une très grande compétitrice. Je me suis toujours battue de toutes mes forces pour ne rien lâcher malgré le calvaire que je vivais. J’ai hâte de retrouver les terrains et d’avoir l’opportunité de retourner en équipe de France. Mais aujourd’hui, je dois d’abord reprendre le chemin des terrains. Toute cette affaire m’a privée d’Euro, mais je vais me battre pour essayer de vivre une deuxième Coupe du monde avec l’équipe de France», a-t-elle affirmé.

Mais elle est, pour le moment, confrontée à un obstacle puisqu’elle a été écartée depuis le début de la saison par le PSG, où il lui reste un an de contrat, pour des raisons sportives. Une mise à l’écart contestée par son avocate qui l’a fait constater par huissier avant d’adresser une mise en demeure de réintégration au club de la capitale en début de semaine. Elle est, pour l’heure, restée sans réponse de la part du Paris Saint-Germain.