France-Espagne, finale de l’Eurobasket : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La France affronte, ce dimanche (20h30), l’Espagne en finale de l’Eurobasket à Berlin (Allemagne). Voici le programme TV de cette rencontre à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

La France touche du doigt son 2e sacre européen. Mais pour remonter sur le toit de l’Europe, neuf ans plus tard, les Bleus vont devoir se défaire de la redoutable équipe d’Espagne lors d’un nouvel affrontement de haut vol. Après celle de l’Euro 2011, cette finale n’est que la deuxième parmi les chocs entre les deux nations qui ont si souvent souri aux Espagnols.

En sept rencontres à élimination directe, seulement deux ont tourné à l’avantage des Tricolores, contre cinq en faveur de l'Espagne, dont la demi-finale de 2015 perdue à Lille en prolongation. Un revers resté en travers de la gorge de certains joueurs présents. «C’est clair que cette défaite est un souvenir dur. C’est l’une des plus grosses déceptions de ma carrière personnellement», a affirmé Rudy Gobert.

Mais avec les retraites de Tony Parker, côté français, et celles de des frères Pau et Marc Gasol l'été dernier ainsi que de Sergio Rodriguez, pour les Ibériques, la rivalité est moins exacerbée. «Elle concerne davantage les anciens. (…) On est au courant de l’historique, mais je n’ai pas de haine contre eux dans mon cœur», a confié Evan Fournier.

Et, si les Espagnols ont connu un parcours quasiment sans accroc, le capitaine des vice-champions olympiques a pleinement confiance en son équipe pour aller décrocher l’or. «On se connaît et on sait qu'on a de la marge. Le fait d'avoir eu pas mal de mauvais passages nous renforce dans l’idée qu'en faisant un match complet, on peut marcher sur tout le monde», a lâché Evan Fournier. Lui et ses coéquipiers devront être impériaux pour conquérir le Graal.

Le programme TV

France-Espagne



Finale de l’Eurobasket



Dimanche 18 septembre



A suivre en direct et en intégralité à partir de 20h30 sur Canal+ Sport360