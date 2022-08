«J’ai pensé à me suicider» : les poignantes confessions d’une star de la NBA

La star de la NBA John Wall a révélé avoir pensé à se suicider après les décès successifs de sa mère et de sa grand-mère ainsi qu’une grave blessure au tendon d’Achille.

John Wall a envisagé le pire. Ces dernières années, le meneur de jeu américain a vécu des moments difficiles aussi bien dans sa vie personnelle que sportive. Gravement blessé au tendon d’Achille, il a été terriblement affecté par les décès de sa mère puis de sa grand-mère.

«Je me suis déchiré le tendon d’Achille, ma mère était malade, puis elle est décédée et ma grand-mère aussi un an plus tard. Tout cela au milieu du Covid. J’allais à la chimiothérapie, et je m’asseyais à ses côtés. J’ai vu ma mère rendre son dernier souffle. J’ai porté les mêmes vêtements pendant trois jours d’affilée, allongé sur le canapé à sangloter», a-t-il confié à NBCSports.

“I thought about committing suicide. Tearing my Achilles, my mom passing, my grandma dying a year later, in the midst of COVID. Me going to chemotherapy, sitting by my mom taking her last breaths wearing the same clothes for 3 days straight.”





Cette situation a poussé l’ancien joueur des Wizards à envisager de mettre fin à ses jours. «Je me suis retrouvé dans l’état le plus sombre dans lequel je n’avais jamais été. À un moment, j’ai pensé à me suicider», a avoué John Wall, qui a fait appel à un thérapeute pour surmonter cette terrible épreuve.

Parvenu à remonter la pente, le meneur, qui participé à cinq reprises au All Star Game et a été désigné meilleur passeur de la ligue en 2014, est désormais prêt à reprendre le fil de sa carrière avec les Los Angeles Clippers, où il a signé un contrat de deux ans pour 13 millions d’euros. Et il s’avance plus déterminé que jamais. «Je me dis que si j’ai réussi à traverser ça, je peux traverser n’importe quoi dans la vie…», a-t-il lâché.

John Wall et les Clippers, candidats déclarés au titre, entameront la nouvelle saison NBA le 21 octobre face aux Lakers.