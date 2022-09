Moto GP : la violente chute de Fabio Quartararo dès le premier tour du Grand Prix d'Aragon (vidéo)

Fabio Quartararo a violemment chuté, ce dimanche 18 septembre, dès le premier tour du Grand Prix d’Aragon, après avoir percuté l’arrière de la moto de Marc Marquez. Il a été contraint à l’abandon.

Terrible coup dur pour Fabio Quartararo. Le pilote français a été victime d’une terrible chute, ce dimanche, dès le premier tour du Grand Prix Moto GP d’Aragon et a été contraint à l’abandon. Peu après le départ, le champion du monde en titre, qui s’était élancé de la 6e place sur la grille, n’a pu éviter la moto de Marc Marquez, qui faisait son retour à la compétition après trois mois d’absence à cause d’une opération du bras, et a percuté l’Espagnol par l’arrière à la sortie d’un virage.

OHHH ! Énorme chute de Fabio Quartararo, qui reste sur le côté de la piste.



Avant que Nakagami ne tombe. Les 2 pilotes sont OK





Quel début de course ! #AragonGP | #MotoGP pic.twitter.com/yQXgoeiUKk — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) September 18, 2022

L’impact a été violemment et Fabio Quartararo, qui a traversé la piste, est resté de longues secondes au sol avant de pouvoir se relever seul. Il a néanmoins regagné son stand avec d’importantes plaques rouges au niveau du torse et grimaçant de douleur. Des images pas très rassurantes pour le Niçois, qui a dû abandonner pour la 2e fois de la saison après sa chute en juin au Grand Prix des Pays-Bas.

Fabio Quartararo revient dans le paddock avec d'énormes plaques rouges sur le torse





Le Français souffre après sa chute #AragonGP | #MotoGP pic.twitter.com/jisXJ8R85l — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) September 18, 2022

Et ce nouvel abandon n’est pas sans conséquence dans la course au titre. Car même si Enea Bastianini s’est imposé, en prenant la tête dans le dernier tour, Francesco Bagnaia a terminé à la 2e place revenant à seulement dix points de Fabio Quartararo en tête du classement du championnat du monde à cinq courses de la fin de la saison. La lutte promet d’être intense pour conquérir la couronne mondiale. Et elle se poursuivra dans une semaine au Japon, en espérant que Fabio Quartararo soit en pleine possession de ses moyens pour défendre ses chances.