Moto GP : un pilote victime d’un accident en état d’ivresse

En vacances à Ibiza, Francesco Bagnaia, vice-champion du monde de Moto GP, a été victime d’un accident de la route avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée.

Francesco Bagnaia a un peu trop fêté sa victoire au dernier Grand Prix des Pays-Bas (26 juin). Le pilote italien, qui passe ses vacances du côté d’Ibiza, a été victime d’un accident de la route, dans la nuit de lundi à mardi, en sortant d’une boîte de nuit. S’il n’a pas été blessé et qu'aucun autre véhicule n’a été impliqué, le vice-champion du monde en titre de Moto GP, derrière le Français Fabio Quartararo, conduisait en état d’ivresse.

«Le test d’alcoolémie effectué par la police a révélé que le taux d’alcoolémie était supérieur à ce qui est autorisé par la loi espagnole», a indiqué sur les réseaux sociaux Francesco Bagnaia, qui a présenté ses excuses et s’est dit «désolé» pour cette «grave imprudence qui n’aurait pas dû se produire». Selon la presse espagnole, l’Italien a été contrôlé avec un taux de 0,87 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus de trois fois la limite autorisée (0,25 mg).

Alors que conduire avec un taux supérieur à 0,60 mg par litre d’air expiré est considéré comme un délit en Espagne, «Pecco» Bagnaia va devoir se soumettre à un procès. Et il encourt une peine de prison comprise entre trois et six mois, une peine de travaux d’intérêt général d’un à trois mois, une amende, ainsi que le retrait de son permis de conduire pendant un à quatre ans.

Il devrait néanmoins échapper à une condamnation à de la prison. «Quasiment non-buveur», le pilote italien, 4e du championnat du monde à mi-saison, assure avoir «appris la leçon» et a posté un message de prévention à destination de ses fans sur les réseaux sociaux : «Ne prenez jamais le volant après avoir bu».