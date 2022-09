Ligue des nations : composition des Bleus, arbitre, enjeux… Tout savoir sur France-Autriche

L’équipe de France reçoit l’Autriche, ce jeudi, au stade de France (20h45) lors de la 5e journée de la Ligue des nations. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre du groupe A.

La composition probable de l’équipe de France

Maignan – Koundé, Varane, Badiashile – Clauss, Fofana, Tchouaméni, Mendy – Griezmann, Giroud, Mbappé

Le groupe

Tenante du titre, l’équipe de France occupe la dernière place du groupe A avec seulement 2 points (deux nuls et deux défaites en quatre matchs) et ne peut plus terminer à la 1ère place occupée par le Danemark avec 9 points. La Croatie pointe à la 2e place avec 7 points devant l’Autriche (4 points).

Le match aller

Au match aller, en juin dernier, les hommes de Didier Deschamps avaient été tenus en échec à Vienne (1-1). Les Bleus avaient été surpris par Andreas Weimann, qui avait trouvé la faille dix minutes avant la mi-temps (37e). Longtemps menés au score, malgré plusieurs situations, ils étaient parvenus à égaliser grâce au 27e but en équipe de France de Kylian Mbappé (83e), entré en jeu peu après l’heure de jeu. Quelques minutes plus tard, l’attaquant parisien a même eu l’occasion d’offrir la victoire à son équipe mais sa tentative a été repoussée sur la barre par le gardien autrichien.

L’arbitre

Andreas Ekberg sera l’arbitre de cette rencontre entre la France et l’Autriche. Le Suédois (37 ans) n’a jamais dirigé les Bleus au cours de sa carrière internationale. Il a en revanche déjà été au sifflet pour un match de l’Autriche. Le 13 juin 2021, il avait officié lors du match de la phase de groupe de l’Euro 2020 entre la formation autrichienne et la Macédoine du Nord, remporté par les Autrichiens (3-1).

Le stade

Ce match entre la France et l’Autriche, dont le coup d’envoi sera donné à 20h45, se jouera au Stade de France. Et à domicile, les Bleus vont tenter de renouer avec la victoire après avoir perdu leurs dernières rencontres sur la pelouse de l’enceinte de Saint-Denis contre le Danemark (1-2) puis la Croatie (0-1).

Les enjeux

A deux mois de la Coupe du monde au Qatar, ce rendez-vous au Stade de France ne sera pas dénué d’enjeux pour les Bleus. Les tenants du titre occupent la dernière place du groupe A, avec seulement deux points, et ils n’auront pas le droit à l’erreur face aux Autrichiens. Car en cas de défaite, ils se retrouveraient relégués en Ligue B. En revanche, si les Tricolores s’imposent devant leur public, ils dépasseraient leurs adversaires et auraient leur destin en main pour se maintenir en Ligue A avant le dernier match au Danemark (dimanche). Pour certains, ce match est aussi une occasion de profiter des nombreuses absences pour ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde afin de s’affirmer et tenter de décrocher leur place pour le Qatar.