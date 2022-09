Mike Tyson : les confessions du boxeur sur ses problèmes de santé

L’ancien boxeur Mike Tyson, qui a récemment été aperçu en fauteuil roulant, s’est confié sur ses problèmes de santé pour rassurer ses fans.

Que les fans se rassurent, Iron Mike va bien. Aperçu en fauteuil roulant en août dernier à l’aéroport de Miami, Mike Tyson avait inquiété la planète sur son état de santé. Mais il a tenu à s’expliquer dans une interview publiée cette semaine.

«J’ai une sciatique de temps en temps, ça éclate, a confié le champion du monde de boxe des poids lourds des années 1980 et 1990 dans une interview à Newmax. Quand ça éclate, je ne peux même pas parler ! Dieu merci, c'est le seul problème de santé que j'ai. Je suis splendide maintenant.»

