MMA : deux pilotes de Formule 1 rendent visite à l'entraîneur de Ciryl Gane dans l'octogone (vidéo)

Les pilotes de Formule 1 Mick Schumacher et Esteban Ocon ont rendu visite à Fernand Lopez, entraîneur MMA de Ciryl Gane. Et l’Allemand s’est essayé à la discipline.

Des paddocks à l’octogone. Cette semaine, Esteban Ocon et Mick Schumacher, respectivement pilotes F1 Alpine et Haas, se sont rendus à la Venum MMA Factory pour troquer le volant de leur monoplace pour des gants.

Si le Français a simplement posté une photo de sa visite des locaux et de sa rencontre avec l’entraîneur du champion français Ciryl Gane mais également de Nassourdine Imavov, l’Allemand s’est mis en tenue de combat.

A first taste of @ufc & MMA with the legendary @fernandlopez thanks for the warm welcome @mmafactory_fr pic.twitter.com/xMZW3bwM0t

— Esteban Ocon (@OconEsteban) September 21, 2022