Mondiaux de cyclisme : chute, saut de chaîne, attaque d’oiseaux… Le calvaire de l’équipe des Pays-Bas

Des déboires en chaîne. L’équipe des Pays-Bas a vécu un calvaire, ce mercredi, sur le relais mixte des championnats du monde de cyclisme, organisés jusqu’à dimanche en Australie, avec des problèmes en tout genre entre saut de chaîne, chute et attaque d’oiseaux.

La malchance a touché les Néerlandais dès le premier tour de circuit bouclé par le trio masculin avant le passage de relais aux femmes. Bauke Mollema a été victime d’un saut de chaîne et, incapable de la remettre en place, il a été contraint de changer de vélo, laissant ses deux partenaires Daan Hoole et Mathieu van der Poel finir le travail seuls.

Mais ce n’est pas le seul malheur rencontré par le coureur. Chose assez surprenante, il a été la cible d’une attaque de mouette sur le parcours. Un épisode déjà vécu la veille à l’entraînement et qui avait été filmé. Avant le début de la compétition, les participants avaient été avertis qu’ils pouvaient être attaqués par la «pie australienne» qui cherche à défendre son nid durant les mois de septembre et octobre.

Mais c’est sa compatriote Annemiek van Vleuten qui a connu la plus grosse frayeur. La star du cyclisme féminin, qui a remporté les trois grands Tours cette année, a lourdement chuté quelques mètres seulement après le départ. Sonnée après avoir frappé violemment le trottoir, la championne olympique du contre-la-montre a rencontré des difficultés pour se relever et a dû être aidée par un membre de son équipe.

Reste à savoir si elle sera en mesure de tenir sa place sur la course en ligne, dont elle fait partie des grandes favorites pour décrocher le maillot arc-en-ciel. «Toute contusionnée et particulièrement inquiète pour mon coude et mon bras droit. Mon pneu avant a explosé et j'ai chuté», a-t-elle posté sur son compte Twitter, précisant qu’elle était en route pour effectuer des examens à l’hôpital.

Au final, les Pays-Bas ont dû se contenter de la 5e place de ce relais mixte terminant à 52 secondes de la Suisse, qui a été sacrée avec Nicole Koller, Marlen Reusser, Elise Chabbey, Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid. Les Helvètes ont devancé de 2 secondes l’Italie, alors que l’Australie a complété le podium (38 secondes). Tenante du titre, l’Allemagne a fini à la 4e place (45 secondes) et la France, de son côté, s'est classée à la 7e place (58 secondes).