Football : l’équipe de France U18 prend quatre cartons rouges, le match contre la Pologne arrêté

L’équipe de France U18 a perdu la finale du tournoi de football de Limoges, dimanche contre la Pologne, après que le match a été stoppé à la suite de quatre exclusions.

La finale a tourné court. La finale du Tournoi Lafarge Foot Avenir 2022 à Limoges opposant les équipes U18 de la France et de la Pologne a été arrêtée prématurément après l’exclusion de quatre joueurs tricolores.

La 15e édition de ce prestigieux tournoi international, reconnu par la FIFA et l’UEFA, restera dans les annales pour un triste événement. En effet, les ouailles de Bernard Diomède, grands favoris de l’épreuve, ont perdu leurs nerfs contre les Polonais.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.



Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4

