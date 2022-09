Football : un ancien Ballon d'or a couru brillamment le marathon de Berlin

L’ancien footballeur brésilien et Ballon d’or Kaka, a disputé dimanche le marathon de Berlin et s’en est particulièrement bien sorti.

Une performance à la hauteur de son talent. Kaka, Ballon d’Or 2007, a couru son premier marathon à Berlin dimanche. L’ancien joueur du Real Madrid entre autres a terminé la course en 3 heures, 38 minutes et 6 secondes.

Alors que le Kenyan Eliud Kipchoge a amélioré son record du monde en 2h01’09, l’ex-international brésilien a lui réussi la performance qu’il était venu chercher.

«J’espère terminer en 3 heures et 40 minutes, mais si je peux aller un peu plus vite, j'essaierai, avait-il expliqué lors d’une interview à Marca. Ce que j'ai compris pendant le semi-marathon de Rio, c'est que lorsque vous êtes en course, votre motivation et votre énergie sont plus élevées qu'à l'entraînement. Ce jour-là, j'avais prévu de courir en 1h46 et j'ai terminé en 1h39.»

Mission réussie pour le Brésilien du coup qui disputait son premier marathon de Berlin.

Tout au long de la course, celui qui a indiqué qu’il se lever plusieurs fois par semaine à 5 heures du matin pour préparer ce grand rendez-vous, a été acclamé tout au long de la course par les fans qui l’ont reconnu.