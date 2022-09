Marathon : Eliud Kipchoge bat son propre record du monde à Berlin

Le Kényan Eliud Kipchoge (37 ans) a battu, ce dimanche, à Berlin, son propre record du monde du marathon, qu’il avait établi en 2018 déjà en Allemagne (2h 01m 39s), en bouclant les 42,195 km en 2h 01m 09s.

Eliud Kipchoge est comme chez lui à Berlin. Le Kényan a battu, ce dimanche, son propre record du monde du marathon qu’il avait lui-même établi dans ces mêmes rues berlinoises (2h 01m 39s) avec un temps de 2h 01m 09s. Soit trente secondes de moins. Un nouveau chrono phénoménal pour cette légende de l’athlétisme, qui, à bientôt 38 ans (5 novembre), a réalisé une course magistrale outre-rhin.

Dans des conditions optimales, Eliud Kipchoge est parti sur un rythme très élevé, comptant déjà près de cinquante secondes d’avance sur sa marque après les dix premiers kilomètres. A mi-course, il était même sur des bases inférieures à deux heures. S’il a légèrement faibli dans la 2e moitié, le double champion olympique a conservé une cadence soutenue pour triompher pour la 4e fois à Berlin, égalant l’Ethiopien Haile Gebreselassie, et surtout signer une nouvelle performance historique.

Avec ce record et ce succès, Eliud Kipchoge a consolidé sa réputation de plus grand marathonien de l’histoire, lui qui a remporté 15 des 17 marathons qu’il a disputés depuis ses débuts sur cette épreuve mythique en 2013. Et confirmer qu’il sera le grand favori aux JO de Paris 2024, où il visera un 3e titre consécutif après Rio en 2016 et Tokyo en 2021.