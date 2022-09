Nascar : une énorme bagarre éclate entre deux pilotes (vidéo)

Deux pilotes en sont venus aux mains au cours d’une épreuve du championnat de Nascar disputée, ce week-end, en Virginie (Etats-Unis).

Les coups-de-poing ont succédé au coup de volant. Une énorme bagarre a éclaté, ce week-end, entre deux pilotes à l’issue d’une épreuve de Nascar disputée en Virginie (Etats-Unis). En cause, la manœuvre en qualifications de l’un des deux concurrents qui a fait sortir de ses gonds l’autre. Mécontent de la manière de conduire de Davy Callihan, qu’il accuse de l’avoir accroché, Andrew Grady s’est rapproché du véhicule de son rival pour avoir des explications. Et la situation a rapidement dégénéré.

We've got tempers boiling over at @MartinsvilleSwy





Andrew Grady takes out his frustration on Davey Callihan after an accident in Heat 1@FloRacing pic.twitter.com/DeBkUQ27Xy

— NASCAR Roots (@NASCARRoots) September 24, 2022