Coupe du monde 2022 : qu’est-ce que le «hors-jeu semi-automatique» utilisé pendant le Mondial ?

Le «hors-jeu semi-automatique» sera utilisé pendant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Ce système doit permettre aux arbitres d’établir plus facilement une situation de hors-jeu.

Ce sera l’une des innovations technologiques de la Coupe du monde au Qatar. Après l’introduction de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage, à l’occasion du Mondial 2018 en Russie, le «hors-jeu semi-automatique» sera utilisé pendant la compétition.

Cet outil, qui a été testé près de 200 fois depuis 2020, est destiné à accélérer et fiabiliser les décisions des arbitres. «Cette technologie offre un outil de soutien aux arbitres vidéo et aux arbitres sur le terrain pour les aider à prendre des décisions plus rapides, précises et cohérentes sur les situations de hors-jeu», a indiqué la Fifa.

Grâce à une douzaine de caméras placées sous le toit des stades, ce système innovant permet d’établir à tout moment la position exacte des joueurs (jusqu’à 29 points de données contrôlés 50 fois par seconde) et du ballon, facilitant la détection des hors-jeu sans toutefois remplacer l’appréciation des arbitres. Le ballon est d’ailleurs porteur d'un capteur d’unité de mesure inertielle, permettant une détection très précise du moment exact où le ballon est joué.

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu utilisée à Qatar 2022





Le système transmet automatiquement une alerte de hors-jeu aux arbitres vidéo.



Une animation 3D améliore la communication avec spectateurs et téléspectateurs.



En combinant l’ensemble des données, le système transmet ensuite automatiquement une alerte de hors-jeu aux arbitres vidéo. Ces derniers sont chargés de valider la décision proposée en vérifiant manuellement le moment de passe ainsi que la ligne de hors-jeu, elle aussi générée automatiquement, avant d’informer l’arbitre sur le terrain.

Une fois la décision prise, des animations 3D, détaillant précisément la position des membres des joueurs au moment où le ballon a été joué, seront ensuite diffusées sur les écrans du stade pour permettre au public de mieux comprendre les décisions arbitrales.