Football : Karim Benzema dans un manga pour les 120 ans du Real Madrid

A l’occasion du 120e anniversaire du Real Madrid, Karim Benzema se retrouve dans la peau du héros d’un animé japonais conçu par Adidas.

Karim Benzema dans un animé, c’est possible. Pour fêter les 120 ans du Real Madrid, Adidas a décidé de sortir «L'Odyssée Grandeza», un film à l’accent manga dans lequel l’attaquant français est l’un des personnages principaux.

A travers cette réalisation du sponsor du club merengue, qui a remporté sa 14e Ligue des champions et son 35e titre de champion d’Espagne en fin de saison dernière, on suit la quête de trois adolescents qui se retrouvent à disputer un match contre des forces surnaturelles au stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Pour vaincre ces méchants, ils devront faire appel à l’esprit «grandeza» (qui se rapporte à l’esprit combatif des Merengue) symbolisé par Karim Benzema qui suit les jeunes tout au long de l’aventure.

Pourquoi un animé ? Il s’agit d’une alliance assumée par l’équipementier allemand puisque de nos jours, le sport et la culture japonaise sont de plus en plus «étroitement liés». L’objectif étant de «séduire le public et plus particulièrement les pratiquants de sport et les enfants ou les adolescents».

A noter que 143 millions de mangas neufs imprimés ont été vendus au premier semestre 2022 en France. Preuve qu'ils se sont définitivement imposés dans la pop culture française.