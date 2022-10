Moto GP : mauvaise opération pour Fabio Quartararo seulement 17e en Thaïlande

Le Français Fabio Quartararo a terminé à la 17e place du Grand Prix Moto GP de Thaïlande, dimanche. Le Français ne compte plus que deux points d'avance sur Francesco Bagnaia au classement mondial à trois courses de la fin de la saison.

Sous la pluie thaïlandaise, Fabio Quartararo, parti en deuxième ligne, n'a pris que la 17e place d'un Grand Prix Moto GP remporté par le Portugais Miguel Oliveira. Johann Zarco a lui terminé quatrième.

Le Français, champion du monde en titre, a raté sa course sur la piste mouillée de Buriram – le départ a été retardé de 55 minutes – où Bagnaia a pris la troisième place. L'Australien Jack Miller, vainqueur au Japon le week-end dernier, complète le podium.

Jamais le Niçois n'a réussi à retrouver du rythme, bloqué dans le peloton. Il termine hors du top 15, synonyme de points, pour la première fois depuis le Grand Prix d'Aragon en 2020 - hors abandons.

Au classement général et alors qu'il reste encore trois GP à courir, Bagnaia n'est plus qu'à deux unités de «Quarta», et Aleix Esparago (Aprilia), onzième, à 20 points.

Mis à rude épreuve avec trois courses ces trois dernières semaines, le paddock souffle le week-end prochain. La prochaine course est prévue en Australie le 16 octobre.