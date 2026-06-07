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Formule 1 : Kimi Antonelli s'impose à Monaco devant Lewis Hamilton et Isack Hadjar après une course marquée par les abandons

Kimi Antonelli a remporté son premier Grand Prix de Monaco. [REUTERS/Jakub Porzycki]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche, l'Italien Kimi Antonelli a remporté le Grand Prix de Monaco, sa cinquième victoire cette saison en Formule 1, en s'imposant devant Lewis Hamilton et Isack Hadjar.

Le nouveau Prince de Monaco. Au volant de sa Mercedes, et du haut de ses 19 ans, l’Italien Kimi Antonelli a remporté dimanche à Monaco son cinquième Grand Prix de Formule 1 consécutif. Parti en pole position, il a fait la course en tête durant les 78 tours et  a devancé le Britannique Lewis Hamilton et le Français Isack Hadjar, qui est toutefois sous le coup d'une enquête des commissaires.

Le talentueux pilote compte désormais quatre pole positions et cinq victoires en six Grands Prix. La seule course qu’il n’a pas remporté avait été «chipé» par son coéquipier George Russell, lors de la première course en Australie en début de saison. Mais aujourd’hui, c’est bien le jeune Italien le patron puisqu’il compte désormais 66 points d’avance sur Hamilton et 68 sur son coéquipier britannique chez Mercedes) qui n'a pas terminé dans les points après avoir écopé d'une pénalité en fin de course dimanche.

Max Verstappen au tapis dès le départ

De son côté, le septuple champion du monde a sauvé l’honneur pour la Scuderia qui se dirigeait vers un double podium, avant que le Monégasque Charles Leclerc ne finisse dans un mur au dernier virage en raison d'un problème de freins à 12 tours du terme.

Côté tricolore, Hadjar a décroché le deuxième podium de sa carrière en F1 après la troisième place obtenue aux Pays-Bas l'an dernier. Le Français Pierre Gasly (Alpine), qui a franchi la ligne en troisième position, s'est finalement classé septième après avoir reçu deux pénalités de cinq secondes pour deux excès de vitesse dans les stands.

Sur le même sujet Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix de Monaco Lire

En revanche, le Grand Prix, qui aura duré plus de deux heures, aura vu plusieurs abandons dont celui du Néerlandais Max Verstappen est resté scotché à l'extinction des feux, victime d'un problème mécanique sur sa monoplace.

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