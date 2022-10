Basket : Victor Wenbanyama impressionne pour son premier match sur le sol américain

Le nouveau prodige du basket français Victor Wembanyama a marqué le match et les esprits de son empreinte lors d’une rencontre amicale disputée aux Etats-Unis, dans la nuit de mardi à mercredi, à Henderson (Nevada).

18 ans à peine et il tient déjà ses promesses. Annoncé comme le numéro 1 de la draft NBA 2023, le Français Victor Wembanyama a inscrit 37 points lors de la défaite de son équipe (122-115), les Metropolitans de Boulogne-Levallois, opposée à la G-League Ignite, une équipe en partie composée de jeunes talents d’outre-Atlantique.

Le joueur de 2,21m a dominé offensivement (37 points dont 7 paniers à trois points sur 11 tentatives) et défensivement (5 contres) dans une rencontre scrutée par plus de 200 représentants de la NBA.

«Notre équipe avait besoin que quelqu'un élève son niveau de jeu, j'ai pris cette responsabilité, je devais jouer mon rôle, car je ne voulais pas perdre, je déteste ça», a déclaré après la rencontre le Français, imperméable à l'engouement dont il fait l'objet et à la pression qui en résulte.

L’intérieur a impressionné les spectateurs et observateurs face à son rival Scoot Henderson, également pressenti pour la place de numéro 1 de la draft qui se déroulera en avril prochain. L’Américain a lui aussi réussi une grosse performance avec 28 points et 9 passes décisives.

«Victor a été surpris par l'agressivité portée sur lui en première période, a confié son entraîneur et sélectionneur de l’équipe de France, Vincent Collet. Il n'était pas prêt et il doit apprendre de ça. Mais en seconde période... C'est incroyable ce qu'il peut faire avec sa taille, son agilité, son shoot. Il a fait un très bon match, vraiment».

La performance a été notamment remarquée par le compte Twitter SportsCenter d'ESPN (41 millions d'abonnés), qui n'a pas raté une miette des highlights de la soirée.

