Coupe du monde 2022 : les conditions vestimentaires et les gestes que devront respecter les femmes et les hommes au Qatar

Les femmes devront porter des tenues vestimentaires très strictes et respecter certains gestes pendant la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Tout comme les hommes.

Les femmes ne pourront pas s’habiller comme elles le veulent lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Les supportrices qui viendront assister à la compétition dans l’Emirat (20 novembre-18 décembre) devront respecter un dress code très strict consigné dans un document de 16 pages publié la semaine dernière par le comité d'organisation. A l’intérieur des stades, elles ne pourront porter des vêtements trop courts, serrés ou transparent. «Les chemises sans manche, robes ou jupes courtes, bas courts, hauts courts sont strictement interdits», précise le texte intitulé «Qatar – Do’s and Don’ts 2022».

Mais il n’y pas que les enceintes qui accueillent les matchs du Mondial qui sont concernés. A la plage, les tongs et bikinis brésiliens seront également prohibés. Concernant le port du voile, il ne sera pas obligatoire (hormis dans les lieux de culte), mais conseillé «pour s'intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentions indésirables».

Les étreintes avec les hommes sont quant à elles déconseillées et les démonstrations d’affection devront être modérées. Le document ajoute qu’il ne sera pas possible de flirter, cet acte étant considéré comme «désagréable». Enfin, les files d’attente seront séparées dans les lieux publics pour éviter les contacts entre les femmes et les hommes. Ces derniers devront eux aussi faire attention à leurs tenues vestimentaires. Ils ont interdiction de porter des t-shirts sans manche ou d’être torse nu.

Pour ce qui est des relations avec la population locale, il est déconseillé de fixer un Qatari, jugé «impoli et inapproprié». Il est aussi recommandé de rester à distance des hôtesses. Il faudra également éviter de croiser les jambes. Ce geste est perçu comme une insulte au Qatar.