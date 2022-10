Euroligue : favoris, ASVEL, Monaco, dates… tout savoir sur la compétition européenne de basket

L’édition 2022-2023 de l’Euroligue, la prestigieuse compétition européenne de basket, commence jeudi. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Quelles sont les dates de l’Euroligue ?

La saison régulière de la 66e édition de l’Euroligue commence ce jeudi 6 octobre 2022 et se terminera le 14 avril 2023. Suivront ensuite les quarts de finale et le Final Four.

Combien de clubs y participent ?

18 équipes participent à cette compétition européenne de basket.

Les clubs russes exclus

Le CSKA Moscou, qui disposait d'une licence permanente, ou le Zenit Saint-Petersbourg, invité ces dernières années, ont été remplacés par Valence et le Partizan Belgrade, bénéficiaires de wild cards. En effet, les clubs russes sont mis à l’écart en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Qui sont les clubs français engagés ?

Deux clubs français sont engagés : l’ASVEL et Monaco. Villeurbanne débutera à domicile contre Milan et le club monégasque à l’extérieur face à la Virtus Bologne.

Quel est le format ?

Les 18 équipes s'affrontent toutes en rencontres aller-retour à l'occasion d'une phase régulière. Les huit meilleures disputent des playoffs sous forme de 1/4 de finale au meilleur des 5 matchs suivi d'un Final Four.

Qui est le tenant du titre ?

Double tenant du titre, l'Efes Istanbul est en quête d'un triplé inédit depuis plus de trente ans (Split, 1989-1991).