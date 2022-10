NBA : Shaquille O’Neal et les stars du basket ont conquis Abou Dhabi

La NBA a posé ses valises à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) du 5 au 9 octobre, avec deux rencontres de pré-saison opposant Milwaukee et Atlanta, et la présence de nombreuses personnalités, dont la légende Shaquille O’Neal.

C'était là où il fallait être. Pendant cinq jours, du 5 au 9 octobre, le centre de la planète NBA était à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), pour deux matchs de pré-saison. Une première historique qui a attiré de nombreuses personnalités mondiales (et françaises) et à laquelle CNEWS a pu participer.

Deux victoires pour Atlanta

Tout d’abord, sur le plan sportif, ce qu’il faut retenir, c’est que ces «NBA Abu Dhabi Games 2022» se sont terminés par deux victoires des Atlanta Hawks sur les Milwaukee Bucks (123-113 jeudi et 118-109 samedi), dans la sublime Etihad Arena sur l'île de Yas. Une salle qui accueillera d’ailleurs les stars de l'octogone lors de l’UFC 280, le 22 octobre, avec un programme très alléchant, dont le très attendu combat entre Islam Makhachev et Charles Oliveira.

Crédit : KARIM SAHIB / AFP

Concernant le parquet, les matchs se sont joués à guichets fermés. Il faut dire que tout le public était venu pour voir Giannis Antetokounmpo et Trae Young qui ont évidemment fait le show. Toutefois, la star grecque n'a disputé que la première rencontre. Mais malgré tout, les fans étaient heureux et se sont fortement fait entendre tout au long de la soirée.

Shaquille O’Neal en ambassadeur, les stars présentes

En plus des deux matchs NBA, les chanceux présents dans les gradins ont pu assister à l’habituel show d’une soirée de la ligue de basket américaine. Il y avait des stars sur le parquet et des légendes en tribunes. Tour à tour, Chris Bosh, Vince Carter, Isiah Thomas, Dominique Wilkins et surtout Shaquille O’Neal – ambassadeur des NBA Abu Dhabi Games 2022 et grand vainqueur à l’applaudimètre – ont été acclamés.

«La venue de la NBA dans cette partie est formidable pour le sport et surtout le basket, a d’ailleurs confié l'immense Shaq à CNEWS. Amener des joueurs comme Giannis Antetokounmpo et Trae Young, c’est excellent pour que les enfants locaux puissent les voir de près. Cela ne fera que susciter leur intérêt pour la NBA. Cela aidera certainement à nourrir une génération de futurs talents avec plus de pays pratiquant ce sport.»

D'autres guests de choix, venus de toute la planète, avaient fait le déplacement. L’acteur Martin Lawrence, l'actrice Nour Al Ghandour, les artistes locales Maya Diab et Ahmed AlNasheet, la star de Bollywood Ranveer Singh, le comédien Steve Harvey, l'icône du style Karen Wazen, Fadi El Khatib, le rappeur Fabolous, le boxeur Dmitry Bivol, le combattant MMA Sean O'Malley entre autres, étaient de la partie. Côté français, c’est le talentueux danseur Salif Gueye qui a assuré le spectacle.

Le «NBA District», le lieu incontournable de la semaine

Toute la semaine, Abou Dhabi était aux couleurs de la NBA. Des affiches dans la ville, l’ouverture d’un Store sur l’île de Yas et surtout le «NBA District», un lieu immersif et interactif dédié à l’univers du basket et de la prestigieuse ligue situé du côté de Manarat Al Saadiyat. Dans cet immense espace, les fans pouvaient y trouver de la musique, des ateliers dédiés au basket, des souvenirs authentiques de la NBA, le trophée Larry O’Brien, ou encore des jeux.

Crédit : NBA

Crédits Photos : Saïd El Abadi

It’s day 4 at the NBA District! Come down to @ManaratSaadiyat to get into the basketball fever and join the viewing party of the NBA Abu Dhabi Games. #NBAinAbuDhabi pic.twitter.com/Y1ResoA5hN — Abu Dhabi Calendar (@InAbuDhabi) October 8, 2022

Différentes représentations et conférences ont eu lieu. D’anciennes gloires sont venues au devant des jeunes joueurs et ont répondu à leurs questions puis des shows ont également eu lieu avec l'équipe de freestyle Bucks Dunk et la mascotte, «Bango» ainsi que l’équipe de danse Hawks et de la mascotte, «Harry the Hawk».

Les jeunes émiratis grands fans de NBA et de… Victor Wembanyama

L’arrivée de la NBA à Abu Dhabi a peut-être été étonnant pour certains, et pourtant les jeunes émiratis étaient très nombreux pendant les événements (matchs, NBA District, etc…), tous au rendez-vous lors de cette semaine spéciale NBA. Et ils étaient vraiment heureux. Chacun avec le maillot de leur équipe préférée, ils sont venus admirer les légendes, s’essayer aux différents concours et surtout démontrer qu’ils étaient de réels fans de la discipline.

«Je suis le basket depuis que je suis tout petit et j’en fais depuis plus de dix ans. Qu’il y ait des matchs et de grandes stars qui viennent chez nous, c’est magnifique et exceptionnel», nous a confié Zayad dimanche, alors qu’il jouait au basket avec ses amis dans un parc sur la Corniche d’Abou Dhabi. Même son de cloche pour son copain Waseem, grand fan des Los Angeles Lakers : «De voir la NBA venir ici, c’est complètement dingue et génial, je suis super heureux !»

Et lorsqu’on leur demande à quel point ils suivent la NBA, ils nous répondent tout simplement : «Vous êtes Français ? On a vu l’incroyable prestation de Victor Wembanyama sur le sol américain. Je le suivais sur les réseaux sociaux, je pense que ça va être un top joueur dans quelques années, c’est sûr. J’aime beaucoup son style, c’est un joueur totalement original», nous a indiqué Zayad. Preuve que la NBA est belle et bien implantée aux UAE.

Les NBA Abu Dhabi Games 2022 bien plus que du basket

En plus de la promotion de la NBA et des Emirats Arabes Unis à travers la présence des légendes et des deux franchises (Milwaukee et Atlanta) - les joueurs ont visité les lieux culturels de l'Emirats dont la très célèbre Grande Mosquée Sheikh Zayed -, ces NBA Abu Dhabi Games 2022 ont également été l’occasion de mettre l’accent sur la jeunesse.

En effet, cette semaine a vu le lancement, entre autres, de la première «Jr. NBA Abu Dhabi League», une ligue de basket-ball pour les jeunes pour 450 garçons et filles âgés de 11 ans. «Pour moi, c'est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail ici», s’est d’ailleurs réjouit Adam Silver, le commissioner (président) de la NBA.